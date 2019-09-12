خطوات بسيطة لتشغيل الوضع الليلي لـ Windows 10

تعتبر خاصية الوضع الليلي "dark mode"، هي الميزة الرائدة والأكثر استخدامًا بين تطبيقات الهواتف الذكية هذه الأيام، منذ أن طرحتها شركة "فيسبوك" في تطبيق ماسنجر، ولكن يصعب على الأشخاص مستخدمى أجهزة سطح المكتب تجنب الإضاءة الشديدة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.





وبحسب ما ذكره موقع "pcmag"، يمكن لمستخدمي نظام التشغيل ويندز 10 "Windows 10"، تفعيل ميزة الوضع الليلي على إصدار سطح المكتب بخطوات بسيطة.





- يمكنك تفعيل ميزة الوضع الليلي في ويندز 10 باستخدام الخطوات التالية:





1. اذهب إلى الإعدادات "Settings".





2. ثم اضغط على خيار تخصيص "Personalization".





3. من خلال هذا الخيار اضغط على خيار ألوان "Colors".





4. من القائمة المنسدلة اختر لونك "Choose your color".





5. ثم اختر ما بين "Light" أو "Dark" أو "Custom".



