برلماني لرؤساء الجامعات والمؤسسات: اتخذوا من جامعة حلوان قدوة في خدمة مجتمعاتكم المحيطة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة بالدور المجتمعى الكبير والمهم الذى تقوم به جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى خدمة المجتمع المحيط بها مؤكدا ان هذه الجامعة العريقة قدمت النموذج الرائع فى مواجهة المشكلات فى المناطق والتجمعات السكانية بمحيطها واقتحمت مشكلات العشوائيات ومحو الأمية والنظافة والتشجير والتجميل وغيرها من القضايا والمشكلات الجماهيرية.





وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم، إن الدكتور ماجد نجم نجح في أن يجعل جميع قيادات والطالبات والطلاب يلتفون حوله لخدمة المجتمع، مؤكدا أنه تابع افتتاح الدكتور ماجد نجم المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي بنسبة تقدر بنحو65٪ من إجمالي أعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنائب البرلمانى ابراهيم حجازي عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض ومدير المستشفى وذلك في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي الدائم لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تجعل جميع سكان المنطقة فى قمة السعادة بما تقدمه لهم جامعة حلوان.





وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، أنه وللأسف الشديد يوجد داخل نطاق دائرتى كبريات الشركات العاملة فى نطاق البترول والغاز وكانت هذه الشركات فى الماضى تقدم خدمات جليلة ومشروعات مجتمعية رائعة لخدمة جميع المناطق المحيطة بها وفى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها ولكن كل ذلك توقف.



