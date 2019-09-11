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فن

عمل جديد يجمع الفيشاوي وداود وهيفاء وهبي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:24 م
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
رنا اشرف
نشر الفنان احمد الفيشاوى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة جديده له بصحبة الفنان أحمد داود والفنانة هيفاء وهبي لتحضير لفيلمهم الجديد حجر الإسكندر.

كتب معلقا على الصورة "أول بروڤا لفيلم ( حَجّر الإسكندر ) @adawoodofficial @haifawehbe ".

جاءت تعليقات المتابعين كالآتي:

ده احلى فيلم ده ولاايه❤️❤️

الف مبروك يااحمد

والله يا فيشاوى ربنا يهديلك حالك

يا نهار عظمة🔥🔥

ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي فى بطولة فيلم "ولاد رزق 2" مع الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود ونسرين أمين وخالد الصاوي من إخراج طارق العريان.

وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "ولاد رزق 2"، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش ‏في حالة من الحزن من وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ‏




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