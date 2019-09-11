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أخبار العالم

النيجر: مصرع 57 شخصًا وتضرر أكثر من 130 ألفًا جراء الفيضانات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت حكومة النيجر مصرع 57 شخصًا وتضرر أكثر من 130 ألفًا آخرين؛ جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد لاسيما في الصحراء الشمالية وذلك منذ بداية موسم الأمطار في شهر يونيو الماضي.
وقال مجلس الوزراء في النيجر -في بيان حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إن الفيضانات التي عصفت بالبلاد أسفرت عن مصرع 57 شخصًا، مضيفًا أن مياه الفيضانات تسببت في تضرر 12 ألفًا و241 منزلًا ونفوق 851 رأس ماشية، كما غمرت أكثر من ألفين و251 هكتارًا من المحاصيل.

يذكر أن العاصمة "نيامي" تأثرت بشكل خاص هذا العام بالفيضان الاستثنائي في النيجر، وكانت أكثر المناطق تضررًا "مارادي" (جنوب شرقي النيجر) و"زيندر" (وسط جنوبي البلاد) حيث بلغ عدد المتضررين في هذه المناطق المنكوبة في الأولى 25 ألفًا و40 شخصًا وفي الثانية 39 ألفًا و60 مواطنًا.

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