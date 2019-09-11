النيجر: مصرع 57 شخصًا وتضرر أكثر من 130 ألفًا جراء الفيضانات

أعلنت حكومة النيجر مصرع 57 شخصًا وتضرر أكثر من 130 ألفًا آخرين؛ جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد لاسيما في الصحراء الشمالية وذلك منذ بداية موسم الأمطار في شهر يونيو الماضي.

وقال مجلس الوزراء في النيجر -في بيان حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إن الفيضانات التي عصفت بالبلاد أسفرت عن مصرع 57 شخصًا، مضيفًا أن مياه الفيضانات تسببت في تضرر 12 ألفًا و241 منزلًا ونفوق 851 رأس ماشية، كما غمرت أكثر من ألفين و251 هكتارًا من المحاصيل.