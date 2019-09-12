إخوني منشق: تركيا تمثل غطاء سياسيا للجماعة وقطر داعم مالي

أكد سامح عيد، أحد القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان، أن جماعة تتمتع بظهير قوي يتمثل في تركيا كقاعدة وغطاء سياسي، بينما تتمثل قطر في الدعم المالي، ويؤكد هذا القنوات التي تعمل لصالح الإخوان، والتي تدار دون أن يكون لها إعلانات، وبذلك فمن المؤكد أن هناك دعمًا وتمويلًا لهذه الجهات.





ولفت سامح عيد الإخواني المنشق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى التلاعب المالي للإخوان، الذي زاد في أفغانستان حتى كونت محفظة مالية وصلت لـ 6 مليارات جنيه، مؤكدًا صدق المستشار عماد أبو هاشم، وهو إخواني منشق، بخصوص تصريحاته ضد الجماعة.



