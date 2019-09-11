كفاءة الموظف.. كيف نجحت الحكومة بامتلاك جهاز إداري كفء.. فيديو

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن مسألة توظيف الخريجين فى مصر كانت خاطئة وليس بالضرورى أن يكونوا بتخصصاتهم ونتج عن ذلك جهاز ضخم غير قادر على مواكبة التطور .



وأكد علي السيد ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأربعاء ، إن الجهاز الإدراى سيبذل وقت وجهودأ لتأهيل الخريجين لسوق العمل ، لافتأ إلى أن البنوك نجحت بامتلاك جهاز إدارى كفء لتوظيف كوادر على أعلى مستوى.



وأوضح على السيد، إن النجاحات المصرية التى حققتها مصر فى الفترة الأخيرة تتطلب بالضرورة وجود جهاز إدارى واعى قادر على المساهمة بهذه النجاحات للاقتصاد المصرى.



وتابع: إن كفاءة الموظف هى الأساس بعملية تطوير الاقتصاد ولاسيما إلى أن ميكنة الإقتصاد الرقمى تقلل نوعأ مأ من العنصر البشرى لتقليل كافة العراقيل .



