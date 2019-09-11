آخرها IT Chapter Two.. أشهر 5 أعمال لـ ستيفن كينج تحولت لأفلام

يتميز الروائي الأمريكي ستيفن كينج بغزارة انتاجه الأدبي، إذ يفوق عدد رواياته 60 رواية، وأكثر من 200 قصة قصيرة، وتحول أكثر من 50 عملا أدبيًا لـ ستيفن كينج إلى أفلام، ومن أشهرها:





1- The Shawshank Redemption

من أشهر الأفلام في الآونة الآخيرة، ويتصدر قائمة موقع Imdb الشهير لأفضل 250 فيلم في التاريخ بناء على تقييمات الجماهير والنقاد، ويدور الفيلم حول سجينان يكونان صداقة رائعة على مدار السنين، يجدان السلوى والخلاص في نهاية المطاف من خلال الالتزام ببعض المبادىء، من إخراج وتأليف فرانك دارابونت وبطولة مورجان فريمان وتيم روبينز.





2- The Green Mile

يدور حول حارس لزنازين المساجين المحكوم عليهم بالإعدام، وهو معروف بتهكمه وسخريته الشديدة، تنقلب الأمور عندما يصل سجين محكوم عليه بالإعدام، بتهمة قتل طفلين، يكتشف الحارس وقدرات السجين السحرية الخارقة، ذلك الأمر الذي يُغيّر حياته وحياة زملائه تمامًا. الفيلم من تأليف وإخراج فرانك دارابونت وبطولة توم هانكس وسام روكويل وديفيد مورس.





3- The Shining

يدور حول مؤلف روايات يصطحب زوجتة و ابنة للعمل في فندق منعزل ومغلق خلال فترة الشتاء لسقوط الثلوج عليه، فيقبل العمل به ويجدها فرصة لاستكمال روايته، ولكن الأمور تأخذ منحنى آخر عندما تدفعه بعض الأشباح إلى قتل عائلته، الفيلم من إخراج المخرج الكبير ستانلي كوبريك وبطولة جاك نيكلسون وشيلي دوفال، ويضم الفيلم لقطة الفأس الأيقونية.





4- The Mist

يدور حول مدينة تضربها عاصفة مرعبة ينتج عنها ضباب تستخدمه كائنات مخيفة كستار لها، مما ينشر الرعب في المدينة. الفيلم من إخراج فرانك دارابونت وبطولة توماس جين ولوري هولدين وأندريه بروير.





5- IT

انقسمت أحداث الرواية في فيلمين، في الجزء الأول الذي يدور حول اختفاء عدد من الأطفال في مدينة واحدة، وذلك بسبب مهرج مخيف يدعى بينيوايز، وتتكون مجموعة نادي الخاسرين، وأعضائها 7 أطفال التقوا بالمهرج المخيف من قبل. الفيلم بطولة بيل سكارسجارد وأوين تيج وفين وولفارد.





بينما تدور أحداث الجزء الثاني، الذي أطلقته شركة يونايتد موشن بيكتشرز مؤخرًا في دور العرض المصرية، بعد مرور 27 عامًا على مواجهتهم الأولى مع الوحش بينيوايز، مكالمة هاتفية مدمرة تجمع أعضاء نادي الخاسرين مرة أخرىالذين لم يعودوا أطفالًا مثلما كان الحال في الجزء الأول It.



