تنسيقية الأحزاب والسياسيين تكشف عن أجندتها خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب

قال محمد موسى، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطة التنسيقية خلال مؤتمرات الشباب، هي المشاركة بشكل فعّال فيما يتعلق بأي شكل من أشكال الحوار، مشيرًا إلى أن مؤتمرات الشباب توفر منصة حوار حقيقية يحصل فيها تبادل للأفكار بين الشباب والقيادة السياسية، وبين الشباب وبعضهم، وهذا كان واضحا في المؤتمر السابق من خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية.





وأضاف "موسى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أجندة المؤتمر تطرح ملفات هامة جدا مثل تقييم تجارب مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، وكذلك تأثير الشائعات على المجتمع، مؤكدًا أهمية هذه المناقشات والإسهام فيها من مختلف وجهات النظر، ولذلك فإن التنسيقية، تدرس أجندة المؤتمر وتبحث كيفية المشاركة بها لتعزيز الصورة الذهنية عن التنسيقية بمشاركتها الفعالة.





وأكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن التوصيات هي الأساس دائمًا، والحوار البناء يجب أن يقدم نتائج وحلول وهو ما تبلوره التوصيات وتنفيذها.



