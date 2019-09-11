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أخبار البلد

عابدين: شركة العاصمة الإدارية سوف تسدد تكاليف الاتصالات والمرافق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:22 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن توقيع عقد تجهيز بنية الاتصالات مع الشركة المصرية للاتصالات يعد من أهم العقود ومفاوضاته أخذت وقتا طويلا وتدخل وزير الاتصالات لإنهائه في نهايته.

وقال اللواء أحمد زكي عابدين أنهم أصروا على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لأنها شركة الدولة والعرض الذي تم تقديمه كان متوازنا.

وقال في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء عقب توقيع البروتوكول مع وزارة الاتصالات أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة سوف تسدد جميع التكاليف لبنية الاتصالات والمرافق من ميزانية العاصمة الإدارية وليس من الدولة.

وأكد على أنه يقول ذلك مرارا للتأكيد على أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثماري بالدرجة الأولى يسدد تكاليفه بنفسه ولا يأخذ مليما من الدولة.

وقال إن إنشاءات الحي الحكومي جميعها تمت من ميزانية العاصمة الإدارية ولم نأخذ مليم من الدولة والعاصمة لديها ميزانية تعتمد على حصيلة بيع الأراضي للمطورين والمستثمرين.

ومن جانبه قال وزير الاتصالات، إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين شركة العاصمة الإدارية والشركة المصرية للاتصالات هو نموذج لخطة الدولة بإنشاء مدن جديدة ذكية ترتكز على المنظومة الرقمية وتدير كافة مرافقها على نحو ذكي وبأحدث التكنولوجيا والأمن السيبراني 

وقال أن البروتوكول الذي توقيعه مع شركة العاصمة الإدارية مثال يحتذى به لباقي المدن الجديدة التي تقيمها الدولة.

وأوضح أن البروتوكول يتعلق بإنشاء بنية الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمرحلة الأولى منه تبدأ بالحي الحكومة بتكلفة استثمارية 40 مليار جنيه ومدة تنفيذ 6 أشهر 

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