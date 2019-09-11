100 مليون صحة تشارك في الفحص.. جامعة دمياط تجرى الكشف الطبي على الطلاب الجدد

مع قرب بدء العام الدراسي بالجامعات تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد التى تجرى الآن بالعيادة الخارجية لكلية التربية للتأكد من حسن سير العمل.





وهنّأ الدكتور محمد دعدور الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد و رحب بهم فى مستهل الحياة الجامعية، كما رحَّب بضيوف الجامعة من الطاقم الطبى بحملة 100 مليون صحة الذين يوقعون الكشف على الطلاب لاكتشاف المصابين بفيروس سى.



