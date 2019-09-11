زراعة الشرقية ترفع شعار "كبس قش الأرز" وتحويله لسماد.. وتعلن حصاد 21252 فدانا.. صور

شهدت محافظة الشرقية بدء موسم حصاد محصول الأرز بمختلف مراكز وقرى المحافظة وأعلنت المحافظة الطوارئ استعدادا لمواجهه السحابة السوداء ورصد أي محاولة لحرق القش بالإضافة إلي محاولة تشجيع المزارعين للاستفادة من مخلفات المحصول بالإضافة إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز والاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.



فيما أكد المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه تم تجهيز 29 نقطة تجميع قش الأرز بنطاق دائرة المحافظة حتى الآن استعدادا لاستلام وكبس 551084 طن قش الأرز من المزارعين.



وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية واتباع كافة السبل لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث والحفاظ علي نظافة البيئة.



وقال مدير مديرية الزراعة أنه تم إعداد وتنفيذ عدد 159 ندوة إرشادية للفلاحين والعاملين بالإدارات الزراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتعريف بالطرق السليمة لتخزين محصول الأرز وسبل تدوير المخالفات الزراعية وذلك استعدادا لاستقبال موسم حصاد الأرز.



وأشار "عفيفي" إلى أنه تم حصاد 21252 فدان أرز وكبس وتجميع 15786 طن قش أرز منذ بدء موسم حصاد محصول الأرز حتى الآن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275542 فدان بنطاق دائرة المحافظة.



واختتم وكيل وزارة الزراعة حديثة مؤكدا أن الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية كلف بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة.