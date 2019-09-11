فيفا 20.. صلاح وزياش يقودان تقييم اللاعبين العرب.. ولاعب مفاجئ في الترتيب

ينتظر عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم الإصدار الجديد من اللعبة الشهيرة «فيفا 20»، والذي من المفترض صدوره يوم 24 سبتمبر الجاري.



ويتهافت عشاق اللعبة لمعرفة دائمًا إمكانيات اللاعبين وإلى أي مدى وصلوا للتطور، وكيف يستطيعون منافسة أصدقائهم عندما يتنافسون، والوصول إلى تحقيق الانتصارات.



وبالنظر للاعبين العرب نجد أن هناك تنافسًا شديدًا بينهم في فرقهم وأنديتهم، كي يتمكنوا من الصعود في المستوى، وهذا ينعكس عليهم في أدائهم وتصنيفهم في اللعبة أيضًا.



ويكشف صدى البلد تصنيف اللاعبين العرب الـ 10 الأعلى في لعبة فيفا 20 على النحو التالي:



محمد صلاح



احتل النجم المصري المركز الأول في تصنيف اللاعبين العرب الأعلى تصنيفًا بقيمة 90 نقطة، يذكر ان محمد صلاح جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي، ويتنافس على صدارة الهدافين في الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2019-2020.



حكيم زياش



حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، وصانع الألعاب المتميز في منتخب المغرب، احتل المركز الثاني في التصنيف بتقييم 85.



رياض محرز



وهو جناح أيمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج رفقة منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2018، يأتي في المركز الثالث بتقييم 84.



عيسى ماندي



وهو اللاعب الذي يخوض منافسات الدوري الإسباني رفقة فريق ريال بيتيس، احتل المركز الخامس بتقييم 80، ويصبح واحدًا من أبرز اللاعبين العرب في اللعبة، وأعلى مدافع عربي في التقييم.



سفيان فيجولي



وهو النجم الجزائري سفيان فيجولي، لاعب فريق جالطة سراي، في المركز الخامس بتقييم 80.



فوزي غلام



وكان المركز السادس من نصيب فوزي غلام نجم فريق نابولي، والظهير الأيسر المتميز في فريق الجنوب، بتقييم 80.



يونس بلهندة



وهو نجم فريق جالطة سراي يأتي في المركز السابع، بتقييم 80.



وهبي الخزري



وهو نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي احتل المركز الثامن بتقييم 79.



أشرف حكيمي



وهو نجم فريق ريال مدريد السابق وبوروسيا دورتموند الحالي، أشرف حكيمي احتل المركز التاسع، بتقييم 79،حيث يقدم أشرف حكيمي مستويات متميزة مع فريق أسود الفيستفاليا منذ انضمامه إليهم على سبيل الإعارة من ريال مدريد.



عبدالرزاق حمدالله



وهو اللاعب الذي تواجد في المركز العاشر ويعد مفاجأة كبيرة حيث تفوق على العشرات من اللاعبين العرب المتواجدين في الدوريات الأوروبية، وكان اللاعب عبدالرزاق حمدالله، برصيد 79 نقطة.



يلعب حمدلله في صفوف نادي النصر السعودي، وحصل على جائزة أفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري السعودي الموسم الماضي.

