أكبر كذاب.. هكذا تشفى وزير دولة لاتينية لإقالة بولتون

عبرت الحكومة الاشتراكية المتعثرة في فنزويلا عن سرورها بإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ، الذي كانت وجهات نظره المتشددة وخطابه الصارم مصدر إزعاج دائم للزعماء اليساريين في المنطقة (دول أمريكا الجنوبية)، وفق ما أفادت به صحيفة ذا لاس فيجاس صن.



ووصف وزير الصناعة بفنزويلا، الذي كان هدفًا خاصًا لبولتون لتورطه المزعوم في تهريب الكوكايين، بولتون بأنه "أكبر كذاب" تسبب في أضرار لا توصف للشعب الفنزويلي.



وأضاف الوزير "الحقيقة التاريخية قد غلبت شياطين الحرب!. "المستقبل لنا!".



وكان قد فعل مسؤول آخر نفس الأمر، واحتفى بإقالة بولتون بحديثه عن تفضيل الرئيس الراحل لفنزويلا هوجو شافيز للحلوى الفنزويلية التقليدية، وليس الأمريكية.



وكانت العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة متوترة خلال الاشهر الماضية، وبرحيل بولتون، تنفست الأنظمة في بعض الدول اللاتينية الصعداء.



لكن لايعني رحيل بولتون تغير الموقف الأمريكي، لكن قد يكون أقل حدة، حتى أن بعض المحللين قالوا إن مادورو لديه الكثير ليضحي به مع بديل أكثر دبلوماسية وأقل استقطابًا ، حيث تدعم الولايات المتحدة جهود المعارضة لإبعاده كرئيس.



وقال كريس ساباتيني ، الباحث في تشاتام هاوس في لندن: "من المحتمل أن مادورو يفكر في الراحة، لكن ذلك سيكون خطأ، فإستراتيجية بولتون كانت معيبة منذ البداية وقد يمهد رحيله الطريق لجلب دبلوماسي أكثر احترافًا وفعالية يمكن أن يشكل تهديدًا أكبر لأوتوقراطية مادورو".