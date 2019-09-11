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فن

نادر أبو الليف يحيي حفلاً غنائياً في مرسى مطروح.. الأحد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:34 م
نادر أبو الليف
نادر أبو الليف
شيرى نبيل
يستعد المطرب نادر أبو الليف لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف يوم الأحد المقبل فى مرسى مطروح، ويشاركه فى الحفل المطرب هانى فاروق، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدة أغاني من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يشارك أبو الليف فى مسرحية "كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده.

يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية "أهلًا بيك"، احتفالًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

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