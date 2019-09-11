وكيل حارس ريال مدريد .. الحكم بالسجن على لاعب برشلونة ..تفاصيل

الحكم بالسجن على لاعب برشلونة..تفاصيل

أصدرت محكمة تركية على لاعب برشلونة المعار إلى نادي اسطنبول باشاك شهير، أردا توران، حكما بالسجن عامين و8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهم حيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق النار والترهيب وإثارة الرعب، وإصابة شخص عن عمد.



وأوقفت المحكمة تنفيذ حكم الحبس، إلا أنه سيتم تنفيذه في حالة ارتكب "توران" تهمة جديدة خلال فترة خمس سنوات من حكم المحكمة.



وكان توران "32 عاما" المعار من برشلونة الإسباني ووكيل حارس نادي يال مدريد، إلى باشاك شهير التركي، دخل في مشاجرة مع المغني التركي بيركاي شاهين بعد أن عاكس اللاعب زوجة شاهين في ملهى ليلي وكسر توران أنف شاهين خلال المشاجرة حيث تطلب ذلك نقل المغني إلى المستشفى.