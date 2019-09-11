المصري يواجه ماليندي بطل زنجبار بدون جمهور باستاد السويس

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بإقامة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تقام في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وتجمع بين المصري وضيفه ماليندي بطل زنجبار على ستاد الجيش الثالث بالسويس على أن تقام المباراة بدون جمهور.



وعلى الفور قرر اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي تكليف اللواء نادر مراد مدير أمن النادي بالتواصل مع قيادات وزارة الداخلية بصفة عامة وقيادات مديرية أمن السويس برئاسة مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس اللواء محمد جاد وذلك سعيًا من إدارة النادي المصري للسماح بدخول الجماهير للمباراة إسوة بكافة مباريات النادي المصري الأفريقية على مدار المواسم الثلاثة الماضية.