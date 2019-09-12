آبل تطلق خدمة ألعاب Apple Arcade في مؤتمرها السنوى.. تفاصيل

كشفت شركة آبل "Apple" الأمريكية أمس، الأربعاء، عن خدمتها لبث ألعاب الفيديو "Apple Arcade"، وذلك من خلال مؤتمرها السنوي الذى أقامته بولاية كاليفورنيا، وكشفت عن تفاصيل كثيرة عن الخدمة بالمؤتمر وموعد توافرها والسعر والألعاب.





إليك التفاصيل وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لشركة آبل "apple":





- موعد إطلاق خدمة "Apple Arcade"





الخدمة ستكون متاحة في 19 من شهر سبتمبر الجارى على نظام التشغيل iOS 13، وفي 30 سبتمبر على نظام التشغيل iPadOS ونظام tvOS 13، وفي أكتوبر على نظام التشغيل macOS Catalina ويمكن لعبها على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV.





- سعر الاشتراك في خدمة "Apple Arcade"





ستتوفر الخدمة بسعر 4.99 دولار شهريًا، كما ستتاح بفترة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد فقط في أكثر من 150 منطقة، ومع نهاية الفترة التجريبية المجانية سيتجدد الاشتراك تلقائيًا في حالة لم يتم إلغاءه الاشتراك من داخل الإعدادات.





- الاتصال بالإنترنت





يمكن لعب على خدمة "Apple Arcade" دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ويشمل الاشتراك الواحد مشاركة لغاية ستة من أفراد العائلة الواحدة مع المشاركة العائلية.





- الألعاب المتوفرة على خدمة "Apple Arcade"





يتيح الاشترك بالخدمة للاعب الوصول إلى أكثر من 100 لعبة، حيث قامت شركة "أبل" بالتعاون مع عدد من مطوري الألعاب مثل Ubisoft, HeadUp Games, Versus Evil, Square Enix, Sega، وستتوفر ألعاب جديدة كل شهر وهي ألعاب تتنوع ما بين الأكشن والمغامرات والألغاز.





- لعبة "Ballistic Baseball" من Gameloft، هي لعبة البيسبول الأركيد المليئة بالحركة والتي تجسد المعركة العنيفة بين الإبريق والخليط في مباريات متعددة اللاعبين مباشرة.





- لعبة Universe !ChuChu Rocket" سيجا تقدم لعبتها ChuChus بحلة خاصة بالخدمة والتي تحوي أكثر من 100 لغز في فضاء يحوي كواكب متعددة.





- لعبة Exit the Gungeon" من Devolver، وفيها علينا الهروب من سجن ينهار.





- لعبة Overland تقدمها شركة Finji، وفيها نواجه تداعيات نهاية العالم وعلينا النجاة ومقاتلة شخصيات مخيفة.





- لعبة PAC-MAN PARTY ROYALE تقدمها Bandai Namco، لمشتركي الخدمة وفيها يتنافس 4 لاعبين وآخر PAC-MAN باقي هو الفائز.





- لعبة Rayman Mini من يوبيسوفت، نستخدم فيها الحشرات والفطر والنباتات للركض في هذا العالم بأقصى سرعة.





- لعبة Various Daylife تقدمها سكوير انكس من مطوري Bravely Default وOctopath Traveler، وتعود بنا اللعبة إلى سنة 211 من العهد الإمبريالي، حيث يبدأ اللاعبون باكتشاف قارة جديدة وعيش الحياة بكل ملذاتها في مدينة Erebia.





- لعبة Super Impossible Road، لعبة سباقات سريعة بطابع مستقبلي من شركة Rogue Games.





- وسائل التحكم التي تدعمها الخدمة



