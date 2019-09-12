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ديني

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي أثناء قراءة الإمام

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:53 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الصلاة على النبى فى الصلاة سرًا، عند سماع اسم النبي محمد أثناء قراءة الإمام القرآن فى الصلاة.

وأضاف الشيخ محمود شلبى، فى رده على المتابعين لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، على سؤال "هل يجوز أن نصلى على النبى فى الصلاة عند سماع اسمه؟"، أن النبي كان وهو يقرأ القرآن إذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من هذا العذاب.

وأوضح الشيخ محمود شلبى، أن الفقهاء يقولون إنه يستحب أن يسألوا الله الرحمة إذا مروا بآية رحمة، وهذا للمأموم والإمام.

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