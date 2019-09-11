وزيرة الصحة: خفضنا وقت قوائم الانتظار إلى 17 يوما

قالت وزيرة الصحة إن تحليل بيانات نتائج مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أظهرت أن 45% من الخدمة ذهبت إلى مرضى القلب، موضحة أن ذلك يثبت أن قرار توسيع مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي لتشمل الأمراض غير السارية والتقزم والسمنة وهي أحد مسببات أمراض القلب كان لابد منه.



وقالت في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن وقت الانتظار في القوائم قبل المبادرة كان يسجل 400 يوم وبعد المبادرة أصبح 17 يوما فقط.



وأكدت وزيرة الصحة على أن ذلك يعد انجازا ، كاشفة أن قوائم الانتظار في نفس التداخلات الطبية في أوروبا وأمريكا تصل إلى سنتين ونصف العام وتعد صداعا كبيرا هناك.