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حوادث

لوجودهم خارج المنزل.. العناية الإلهية تنقذ حياة أسرة احترقت شقتهم بالمنصورة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:17 م
حريق
حريق
همت الحسينى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق شب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الجلاء بالمنصورة دون وقوع إصابات أو وفيات، حيث أنقذت العناية الإلهية الأسرة التي تقطن في الشقة نظرا لوجودهم بالخارج وقت الحريق .

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارًا من ادارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بمنطقة الجلاء بالمنصورة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الرابع بأحد المنازل بالمنطقة.

وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء وضباط المباحث إلي مكان البلاغ وتبين اندلاع النيران بشقة سكنية بالطابق الرابع بشارع أحمد سلامة متفرع من شارع الجلاء ملك المواطن محمد محمد عوض.

وحاصرت قوات الإطفاء النيران وتم إخمادها دون خسائر في الارواح او إصابات، وذلك قبل أن تمتد النيران الي الشقق المجاورة بالعقار .

وأسفر الحريق عن خسائر مادية تمثلت في احتراق محتويات الشقة بالكامل وبسؤال صاحب الشقة علل نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائي في مروحة السقف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق.

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