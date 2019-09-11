بسبب الكاميرات.. مشادة حامية بين نائب عربي بالكنيست ونتنياهو.. فيديو

ذكرت قناة "يورونيوز" أن مواجهة ساخنة وقعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنائب العربي بالكنيست رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، على خلفية نقاش يتعلق بتركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.



وبحسب القناة، يصوّت الكنيست اليوم الأربعاء على مشروع قانون يُشرّع استخدام آلات التصوير في مراكز الاقتراع، في خطوة تشريعية غير عادية، تأتي قبل ثمانية أيام فقط من الانتخابات التي تشغل إسرائيل والمنطقة.



وبينما كان نتنياهو يحث رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان على المشاركة في التصويت على مشروع القانون، تدخل عودة واتهم نتنياهو بالكذب، قائلًا "أنت كاذب وتعرف ذلك".



وسحب رئيس القائمة المشتركة هاتفه، وبدأ بتصوير نتنياهو ما أثار حالة من الفوضى في الكنيست، حتى تم إخراج النائب عودة منه.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التشريع سيخوّل مراقبي العملية الانتخابية إدخال الكاميرات معهم إلى المراكز، ولكن سيكون استخدامها وراء ستائر الاقتراع ممنوعًا، أو في أي مكان آخر قد يكشف عن خيار المقترعين.



ويدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي مشروع تركيب كاميرات التصوير في مراكز الاقتراع وقال في وقت سابق إن "وضعها ضروري لإنجاز انتخابات ديمقراطية نظيفة". وأضاف نتنياهو أنه لا حاجة لاستعدادات خاصة من أجل تنظيم عملية المراقبة، إذ يمكن لكل مراقب أن يستخدم هاتفه المحمول لاتخاذ الصور.



وكان نتنياهو قد فشل في مسعاه لتشريع تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع الإثنين الماضي، إذ صوتت لجنة برلمانية على رفض المقترح قبل أن يصل إلى الجلسة العامة (اليوم). ويتهم رئيس الوزراء خصومه بـ"التآمر من أجل سرقة الانتخابات" منه.





