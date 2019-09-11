ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب الكاميرات.. مشادة حامية بين نائب عربي بالكنيست ونتنياهو.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:43 م
أيمن عودة وبنيامين
أيمن عودة وبنيامين نتنياهو
أحمد محرم
ذكرت قناة "يورونيوز" أن مواجهة ساخنة وقعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنائب العربي بالكنيست رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، على خلفية نقاش يتعلق بتركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة، يصوّت الكنيست اليوم الأربعاء على مشروع قانون يُشرّع استخدام آلات التصوير في مراكز الاقتراع، في خطوة تشريعية غير عادية، تأتي قبل ثمانية أيام فقط من الانتخابات التي تشغل إسرائيل والمنطقة.

وبينما كان نتنياهو يحث رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان على المشاركة في التصويت على مشروع القانون، تدخل عودة واتهم نتنياهو بالكذب، قائلًا "أنت كاذب وتعرف ذلك".

وسحب رئيس القائمة المشتركة هاتفه، وبدأ بتصوير نتنياهو ما أثار حالة من الفوضى في الكنيست، حتى تم إخراج النائب عودة منه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التشريع سيخوّل مراقبي العملية الانتخابية إدخال الكاميرات معهم إلى المراكز، ولكن سيكون استخدامها وراء ستائر الاقتراع ممنوعًا، أو في أي مكان آخر قد يكشف عن خيار المقترعين.

ويدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي مشروع تركيب كاميرات التصوير في مراكز الاقتراع وقال في وقت سابق إن "وضعها ضروري لإنجاز انتخابات ديمقراطية نظيفة". وأضاف نتنياهو أنه لا حاجة لاستعدادات خاصة من أجل تنظيم عملية المراقبة، إذ يمكن لكل مراقب أن يستخدم هاتفه المحمول لاتخاذ الصور.

وكان نتنياهو قد فشل في مسعاه لتشريع تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع الإثنين الماضي، إذ صوتت لجنة برلمانية على رفض المقترح قبل أن يصل إلى الجلسة العامة (اليوم). ويتهم رئيس الوزراء خصومه بـ"التآمر من أجل سرقة الانتخابات" منه.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحراك السياسي الإسرائيلي يتأرجح.. تقارب بين العمل وميرتس قد يقصي إيهود باراك.. غموض بالقائمة العربية المشتركة.. التحقيق في تزوير انتخابات الكنيست الأخيرة.. وتعرف على سيناريوهات الحكومة المقبلة

10 أيام على انتخابات الكنيست الـ 22 .. جانتس يعتزم تشكيل تحالف مع ليبرمان لسحق نتنياهو.. تغيرات جوهرية بـ القائمة العربية المشتركة.. مطالبات بوضع كاميرات بلجان الاقتراع.. وتوقعات بفشلها

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقر قانون مراقبة اللجان الانتخابية

الكنيست يعرقل خطة نتنياهو لوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع.. بيبي يسير على خطى ترامب ويحذر من تزوير الانتخابات.. ومنتقدون يكشفون سبب الخطوة الحقيقي

ترشيحاتنا

تفاصيل اجتماع رئيس فيفا وعمرو الجنايني في حضور رئيس كاف

الشموع السوداء والباب المفتوح.. أفلام صالح سليم لا يشاهدها أبناؤه

بيضربني علشان مش عايزة أخلف منه.. زوجة قاصر تسلم نفسها لمباحث الشرقية هربا من زوجها

قبل زفافها بساعات..20 إطلالة جريئة وأنيقة لـ هنا الزاهد

فيفا 20.. صلاح وزياش يقودان تقييم اللاعبين العرب.. ولاعب مفاجئ في الترتيب

ربة منزل تتهم حماها بهتك عرضها في كفر الشيخ.. والجنايات: كيدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

عقدة الخواجة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي وأحمد داود

بدون مكياج.. صبا مبارك فى أحدث ظهور .. والجمهور: هو فى كده؟!