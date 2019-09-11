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أخبار العالم

لن ننساكم.. ترامب يروي ذكرياته مع هجمات 11 سبتمبر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:51 م
ترامب يحيي ذكرى هجمات
ترامب يحيي ذكرى هجمات سبتمبر
رشا عبدالوهاب
خلال إحياء الذكرى الثامنة عشر لهجمات 11 سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة لكل أمريكي عاصر هذه الأحداث، فإن الهجمات "أحرقت أرواحنا".

وقال ترامب، خلال إحياء ذكرى الثلاثاء الأسود في 11 سبتمبر 2001 بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن هذا اليوم امتلأ بالصدمة والرعب والآسف والخوف".

وحكى الرئيس الأمريكي ذكرياته مع هذا اليوم قائلا: "كنت أجلس في منزلي أشاهد البرامج الاقتصادية في التليفزيون خلال صباح هذا اليوم، حيث كان من المقرر إجراء مقابلة مع جاك ويليش الرئيس الأسطوري لشركة جنرال إليكتريك حيث تم قطع البرنامج، في البداية، وكانت هناك تقارير متضاربة، أنه حريق بسبب غلاية ماء، لكنني أعلم أن غلايات المياه لا تتوجد في أعلى المبنى، ثم قيل إنه انفجار في مطبخ، لا أحد يعلم ماذا حدث في هذا الوقت".

وأعرب ترامب عن تعاطفه في عائلات الضحايا قائلا: "إلى كل شخص، فإنني والسيدة الأولى نشعر معكم بالحزن، ويجب أن نعترف أنه لا يمكن محو الألم أو عكس أحداث هذا اليوم المظلم والبائس، لكن نقدم لكم كل ما نملك: ولاءنا الثابت، إخلاصنا الثابت والتزامنا الأبدي بأن أحبابكم لن يتم نسيانهم أبدا".

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