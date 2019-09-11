إعدام سعودي ارتكب جريمة مروعة.. الجلاد نفذ الحكم اليوم

تداولت صحف سعودية، وقائع الجريمة التي كان بطلها مهرب سعودي، ظن أنه سيواصل الهروب من يد العدالة إلى الأبد، حتى قبض عليه، وتم تنفيذ الحكم القاطع فيه اليوم الأربعاء في منطقة تبوك الواقعة شمال المملكة العربية السعودية.



قصة "العطوي"، كشفت فحواها الداخلية السعودية، التي أصدرت، بيانًا ، تحدثت فيه عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالعطوي الذي لم يكن إلا مهربًا لمخدرات حبوب الإمفيتامين المحرمة.



وخلال عملية تهريب معتادة أعد لها العطوي جيدًا، تم القبض عليه من قبل الشرطة التي قالت إن "محمد بن مطلق بن سليمان العطوي" -سعودي الجنسية-، قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.



وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وإعدامه.



وتأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتأيد من مرجعه.



وجراء أفعاله، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام كما هو المعمول به في السعودية على الجاني والمهرب مطلق العطوي، اليوم الأربعاء.