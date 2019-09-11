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اقتصاد

نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: عوائد المجتمعات العمرانية تنخفض بالتدريج

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:12 م
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
كتبت- زينب أبو الخير
أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن العوائد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية تنخفض بالتدريج خلال الفترة المقبلة، وتعتمد الهيئة على عوائد ثابتة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود شراكة مع 11 مطورا عقاريا.

وأضاف أن الهيئة ستطرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة فور الانتهاء من تقيم المرحلتين الأولى والثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة اختارت المطورين الجادين لتوقيع عقود الشراكة معهم، وذلك وفقا لمجموعة من الاعتبارات ومنها الملاءة المالية والخبرة فى تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن هناك بعض الشركات لم تكتمل معهم المفاوضات بشأن مشروعات الشراكة ويتم طرح هذه المشروعات مرة أخرى على مطورين جدد وذلك وفقا للضوابط المتعارف عليها.

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