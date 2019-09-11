كانت غلطة وربنا يغفر لي.. ريهام سعيد تكشف سر ستات قادرة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها على صفحة إنستجرام فيديو لها وهى تصفف شعرها بعد ان غيرت لونه ووضعت خصلات لتجعله طويلًا .



وكان من التعليقات هذا التعليق " بصراحه انا كنت بحبك ومش بكرهك بس ساعات بحسك متناقضه بتتكلمى عن الدين وربنا والحجاب وبصراحه عملتى مسلسل زباله كده اسمه ستات قادره وكنتى طالعه لبسك وحش وبتشربى سجاير وحاجات كتير مينفعش اقولها عموما ربنا يدى كل واحد على اد نيته ويهديكى ويهدينا".



ردت ريهام سعيد عليها "ايوه ده كان قرار غلط بعد موضوع فتاه المول كان شيطان ونفسيا مكنتش مظبوطه. ربنا يغفر لي ان شاء الله".



وجاءت التعليقات مادحة جرأة ريهام سعيد فى الرد واعترافها بخطأها متمنين لها العودة لعملها وللشاشات لأنها متصالحة مع نفسها منها " كبرتي في نظري اوي بعد ردك ده لانك اعترفتي بالغلط ماقاوحتيش ولا اديتي مبررات فارغه زي ما كتير بيعملوا ، تحيه كبييره لييكي"، "والله وانا كمان كبرتى فنظرى جدا ربنا يخليكى لولادك وجوزك".



وكانت ريهام سعيد قد تعرضت لأزمة كبيرة بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة، حيث قام المجلس القومى للمرأة بالتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بناءً على الشكوى، حظر ظهورها على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، فيما أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامى.







