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اقتصاد

تقرير رسمي: تراجع مخزونات البترول الأمريكية أكثر من المتوقع

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:08 ص
مخزونات البترول
مخزونات البترول
رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير وانخفاض الواردات في حين هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 416.07 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 798 ألف برميل إلى 39.33 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام 114 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرت الأرقام. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 682 ألف برميل في حين توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 847 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 72 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 413 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.343 مليون برميل يوميا.

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