الأفضل في عام 2019.. تعرف على السيارة ماكلارين 720S

حصلت السيارة ماكلارين 720S، على جائزة أفضل أداء لعام 2019، لشركة "ماكلارين" البريطانية الشهيرة، وفقا لموقع "worldcarawards".



وتتضمن السيارة ماكلارين 720S، العديد من التحديثات عن سابقيها، بمصابيح أمامية بيضاوية، وفتحات تهوية بغطاء المحرك، بينما يبدو زجاجها الأمامي مائلا، ليساعد على تحسين ديناميكية الهواء أثناء السير بسرعات عالية.



وزودت السيارة ماكلارين 720S، بإطارات رياضية مقاس 22 بوصة، وبابين، وتصل قدرة محركها إلى 710 حصان، ويبلغ أقصى عزم للدوران 568 لكل نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة مزود بـ7 سرعات أتوماتيك.

