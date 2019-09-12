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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: جلسة مواجهة الإرهاب بمؤتمر الشباب مهمة لهذه الأسباب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:46 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أسامة علي
قال هيثم الشيخ المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إنه خلال المؤتمر الثامن للشباب سيعقد 3 جلسات منها جلسة خاصة لتناول قضايا "الإرهاب" وسبل مواجهتها ومواجهة الحرب التى تدار بالوكالة ضد الدولة المصرية، إضافة إلى جلسة بشأن "الأكاذيب والشائعات" -حروب الجيل الرابع- التى تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات عن طريق تقديم ذرة من الحقائق وتضخيمها لتتحول لجبال من الأكاذيب إضافة إلى تضخيم الأخطاء وتسفيه الانجازات بهدف تشكيك المواطن فى القيادة والنيل من تماسك المجتمع ونشر الإحباط".

وتابع هيثم الشيخ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، الجيل الحالى من الشباب مدرك تمام لهذه الأهداف الدنيئة الى تحاك ضد الدولة المصرية، لان هذا الجيل عاش مرحلة الفوضى التى تلت أحداث 2011 وبدأت بنفس الطريقة، لذا جلسة "مواجهة الإرهاب" مهمة للغاية بهدف زيادة التوعية لدى المواطن للحفاظ على الدولة.

وأضاف هيثم الشيخ، أن الرئيس السيسى مدرك تمام هذه الحرب التى تدار ضد مصر ووحدتها ولذا نجده دائما يؤكد على أن اهم تحد يواجه الدولة هو تحدي الحفاظ على وحدتها.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافة إلى جلستين أخريين.

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