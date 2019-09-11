"Selfie for Safety".. مبادرة فولفو للأمان الشخصي بالسيارات

من أجل السلامة والأمان، أطلقت شركة "فولفو" السويدية الرائدة في صناعة السيارات، مبادرة جديدة بعنوان "سيلفي للسلامة على الطرق"، من أجل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لالتقاط الصور الشخصية أثناء ارتداء أحزمة الأمان الخاصة بهم.



وأعلنت "فولفو" دراستها وتحليلها للطرق المختلفة لارتداء حزام الأمان، من أجل زيادة أنظمة الأمان في سياراتها، لذلك قررت أن تنشر أفلام قصيرة، وإرشادات بسيطة، ورسائل تثقيفية عن السلامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال "هاشتاج" الحملة، حتى يتمكن كل شخص من الإضافة لتلك المكتبة الرقمية التي ستضم دراسات مهمة حول السلامة.



وأكدت أن ذلك يهدف لإنقاذ الإنسانية وملايين الأرواح حلو العالم من خلال تجنب التقاط السلفي الذي يتسبب في عدة حوادث، بعد رصدها مشاركة نحو 93 مليون صورة شخصية بشكل يومي، معظمها لأسباب شخصية، ومعظمها كذلك داخل السيارات.

