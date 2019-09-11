راموس: يوماً ما سأفوز بالكرة الذهبية

أكد سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم وريال مدريد أنه لا يستبعد الظفر بلقب أفضل لاعب فى العالم والحصول على الكرة الذهبية يوم ما بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع فريقه ومنتخب بلاده خلال السنوات الماضية .





وقال سيرجيو راموس في تصريحات أبرزها موقع ريال مدريد: "لا أعرف إن كنت سأفوز يومًا بجائزة الكرة الذهبية، لكني لا أستبعد ذلك، هناك زملاء مدافعون فازوا بها من قبل مثل فابيو كانافارو، ما زال لدي الأمل والحماس وهذا يعطيني القوة للمواصلة".





وأتم قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا "بإمكاني مواصلة العطاء على مستوى عالٍ لسنوات طويلة".





الكرة الذهبية هذا الموسم ينافس عليها مدافع آخر وهو فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.



