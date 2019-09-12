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برلمان

هيثم الشيخ: الدولة تدعم الشباب لتنمية الحياة السياسية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
أسامة علي
قال هيثم الشيخ المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن أهمية مؤتمرات الشباب أنها تتيح فرصة تعلم كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات، وظهر ذلك جليا فى المؤتمر الأخير بـ" مدينة البناء" عبر نموذج المحاكاة، مشيرا إلى عبقرية مؤتمرات الشباب تكمن فى أنها ليست مقتصرة على فئة معينة فنجد شباب البرنامج الرئاسى وشباب تنسيقية الأحزاب وشباب الجامعات يجلسون على مائدة واحدة مع الحكومة لمناقشة جميع القضايا ومن ثم الخروج بتوصيات وورقة عمل على أرضية وطنية ثابتة. 

وأضاف هيثم الشيخ خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن تنسيقة شباب الأحزاب ستحضر المؤتمر الثامن للشباب بكامل قوتها وستشارك فى كافة الجلسات الحوارية للخروج بتوصيات وورقة عمل، مشيرا إلى أن الدولة تدعم تنسيقية شباب الأحزاب بهدف تنمية الحياة السياسية بمصر مع الحفاظ على الهوية المصرية.

وتابع تنسيقية شباب الأحزاب تضم مجموعة متميزة من الشباب من مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية يجلسون على مائدة واحدة للمناقشة وطرح الرؤى بهدف واحد وهو الخروج بتوصيات للحفاظ على الدولة المصرية.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سيعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرين.

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