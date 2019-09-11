د. فاطمه محمود تكتب: وصفة سحرية لتحفيز طفلك للدراسة

يكتسب الطفل خلال فتره الاجازه بعض العادات والسلوكيات السلبية مثل السهر وعدم الاستيقاظ مبكرًا والجلوس على الكمبيوتر لساعات طويلة ، لذا فإن تعويد الطفل على الالتزام بما كان عليه وقت الدراسة يحتاج لإعاده التهيئه النفسيه للطفل.



وهناك بعض الخطوات يجب علي الآباء اتباعها لتهيئه ابنك لقبول العام الدراسي الجديد



1- املأى ذهن طفلك حبًا وشغفًا بالعودة للمدرسة مع الزى الجديد والحقيبة الجديدة والكتب وتجليد الكراسات و استرجعى معه مراجعه بعض المعلومات الدراسية التى سبق وعرفها كنوع من تنشيط الذاكرة ومنها تهيئته للدخول فى جو الدراسة والمذاكره .



2- حاولى فى فترة ما قبل المدرسة أن تقومي بالاشتراك للأبناء فى ممارسة رياضات مفيدة مثل السباحه وكره القدم لأن ذلك يساعدهم على الاستيقاظ مبكرًا ويخرج الطاقة من أجسادهم ويترك للجسم فرصة الشعور بالتعب وعدم مقاومة النوم مبكرًا، وأن تضعى جدول لأبنائك بنشاطات منزلية مثل قراءة قصص أو كتب علميه .



3- حافظى على تناولهم الغذاء الصحى المفيد مثل الخضروات والفواكه الطازجه وعدم الأسراف فى تناول الوجبات السريعة وخاصة الكولا والشوكولاتة مساءاَ ، لأنه فضلًا عن أضرارها المتعددة فإن الكافين يؤثرعلي النوم.



4- اتفقي مع ابنك على شكل اليوم الدراسى خاصة لمن هم فوق سن العاشرة من حيث فرض الالتزامات وساعات الترفيه والخروج لزياره الأقارب وغير ذلك ومتى ستسمحين له بوقت محدد لمشاهدة التليفزيون أواللعب علي الكمبيوتر ولا تنسى الترفيه خلال اليوم الواحد وفى نهاية كل عطلة أسبوعية أثناء الدراسة لأن ذلك حافز هام للاستمرار علي النجاح والتفوق الدراسي.



5- حافظي علي غرس القيم الإسلامية في نفوس الأبناء ومنها احترام الكبير والعطف على الصغير، بالإضافة إلى تنميه الحس الوطني له من خلال الحضور إلي طابور الصباح بالمدرسه مبكراَ ومشاركه الطلاب فى القاء تحيه العلم والنشيد الوطني حتى ينشأ الطفل على الارتباط بمجتمعه ووطنه ، وأن كل هذه الأشياء تضع الأبناء على طريق التفوق والإبداع.