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رياضة

رسميا.. حضور جماهيري في لقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:09 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
حسام الحارتي
انتهى الاجتماع التحضيري لمباراة الاتحاد السكندري ونظيره العربي الكويتي بإقامة مباراة على استاد الإسكندرية الرسمي في إطار دور الـ 32 للبطولة العربية في لقاء الإياب .

الاتحاد السكندري يواجه العربي الكويتي بحضور جماهيري
وستشهد مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري ونظيره العربي الكويتي حضور الجماهير لكلا الفريقين من أجل تدعيم الفريقين .

مباراة الذهاب بين الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على العربي الكويتي خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف نظيف عن طريق اللاعب خالد قمر من ضربة جزاء .

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