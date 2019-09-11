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رياضة

سيرجيو راموس يخرج عن صمته: لم أتعمد إيذاء محمد صلاح

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:20 م
محمد صلاح وسيرجيو
محمد صلاح وسيرجيو راموس
إسماعيل محمود
يبدو أن أزمة الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد ومنتخب اللاروخا مع المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، مازالت مستمرة ، بعد التصريحات التي أدلى بها سيرجيو راموس في هذا الصدد .

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة على مستوى الكتف، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 ، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس ، ما أدى لغيابه عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا ، وعدم لحاقه بالمباراة الأولى للفراعنة في مونديال روسيا 2018 أمام منتخب أوروجواي.

سيرجيو راموس: الإنتقادات جزء من حياتي ويجب أن أتعامل معها
وقال سيرجيو راموس في الحفل الذي سبق إعلان شركة أمازون إنتاج فيلم للاعب: "الإنتقادات التي أتعرض لها هي جزء من حياتي وعلي أن أتعامل معها ، الجماهير لديها نظرة خاطئة تجاهي، وهذا هو السبب في الحادثة مع محمد صلاح ، ضميري وذهني صافي".

راموس: لم أتعمد إيذاء محمد صلاح ، ولا أقصد إصابة أي لاعب.

وأضاف راموس: "الناس هناك في إنجلترا بالأخص نظروا لي بشكل مختلف، بسبب إصابة محمد صلاح ، لم أقصد ذلك ولا أتعمد إيذاء أي لاعب عن عمد."

يذكر أن سيرجيو راموس وصل للمباراة الدولية رقم 167 ، مهددًا عرش الصقر المصري أحمد حسن على لقب عميد لاعبي العالم.

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