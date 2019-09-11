التطوير العقاري: 5% من الشعب أغنياء.. و70% طبقة فوق متوسطة.. فيديو

قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الفترة القادمة سيحدث تحول استراتيجي في توجه المطورين العقاريين.



وأضاف شكري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الطبقة فوق المتوسطة والمتوسطة تعتبر الشريحة الأكبر في مصر .



وتابع طارق شكري:" محافظ البنك المركزي قام بدعم قطاع التطوير العقاري وخصص 50 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقاري".



وأكمل:" الشعب المصري مقسم إلى 3 شرائح، والطبقة الغنية تقدر بـ 5%، و الطبقة فوق المتوسطة والمتوسطة بـ 70%، والطبقة الفقيرة تقدر بـ 25% وتوفر لهم الدولة برامج حماية اجتماعية".

