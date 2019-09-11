ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جريشة يدير لقاء الإياب بين النجم الساحلي وشباب الأردن في البطولة العربية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:34 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
أ ش أ
قررت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي ونظيره شباب الأردن الأردني في إياب دور الـ32 ببطولة الأندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس".

واختارت لجنة التحكيم طاقمًا معاونًا مكونا من المصري تحسين أبو السادات كمساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان كمساعد ثان، وأحمد الشريف حكمًا رابعًا.

ويستضيف النجم الساحلي الفريق الأردني في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب بوعلي لحوار بتونس.

وكان شباب الأردن قد حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه النجم الساحلي "حامل اللقب" بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جرت في استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ترشيحاتنا

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ

اغتصب زوجة صديقه والخادمة.. كويتي يرتكب جريمة شنيعة ويصورها بهاتفه

العريس...مصطفى خاطر بصحبة أحمد فهمى داخل البسين قبل الزفاف بـ ساعات ..شاهد

شوقي غريب: نجم الأهلي خير قائد للمنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا

بعد وفاة طالب خنقا بمدرسة سعودية.. كيف تحمي طفلك من الخطر

فى مهب الريح .. غموض حول إذاعة مباراة الاهلى وبطل غينيا الاستوائية بـ ابطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ