جريشة يدير لقاء الإياب بين النجم الساحلي وشباب الأردن في البطولة العربية

قررت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي ونظيره شباب الأردن الأردني في إياب دور الـ32 ببطولة الأندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس".



واختارت لجنة التحكيم طاقمًا معاونًا مكونا من المصري تحسين أبو السادات كمساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان كمساعد ثان، وأحمد الشريف حكمًا رابعًا.



ويستضيف النجم الساحلي الفريق الأردني في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب بوعلي لحوار بتونس.



وكان شباب الأردن قد حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه النجم الساحلي "حامل اللقب" بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جرت في استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.