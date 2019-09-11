مجلس الوزراء: "تكافل وكرامة" يتحول من الدعم النقدي إلى دعم إنساني .. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم اليوم توقيع بروتوكول مع البنك الدولى سيتم بموجبه توفير تمويل قدره 500 مليون دولار لـ برنامج تكافل وكرامة .



وأضاف سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" أن تكافل وكرامة احد برامج الحماية الاجتماعية التى دشنتها الحكومة المصرية فى 2015 وكان مقدار استمراره لمدة ثلاث سنوات إلا أنه تم مده ثلاث سنوات اخري .



وأوضح ان تقييم المرحلة الاولى من هذا البرنامج من جانب الجهات الدولية كان ايجابيا حيث أثنت علي مشروع دعم شبكات الامان الاجتماعي والدور المهم الذي قام به لتخفيف المعاناة على محدودى الدخل.



ولفت إلى أن إحدى المؤسسات الدولية أوصت لضمان استمرار هذا البرنامج ان يتحول من الدعم النقدي لدعم انساني فى مرحلة لاحقة وهذا ما اوضحته وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع مجلس الوزراء.