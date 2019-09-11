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خالد عاطف: تضافر الجهود أنجح مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور خالد عاطف رئيس الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار بوزارة الصحة ان المعدلات العالية فى مبادرة الرئيس لإنهاء علاج حالات قوائم الانتظار نتيجة تضافر جميع جهود الدولة ممثلة فى مقدمي الخدمة الصحية فى مصر.

وأضاف عاطف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم" ان هذه الارقام تم الوصول اليها من خلال الأداء والاستخدام الأمثل للموارد البشرية سواء فى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وكذلك القطاع الخاص والقوات المسلحة ووزارة الداخلية المشتركة فى المبادرة . 

وتابع أن هذه الخدمة نقلة نوعية من مقدمي الخدمة الصحية فى مصر مشيرا الى ان بداية المشروع كان مجرد حلم ولكن بتضافر هذه الجهود تمت هذه الانجازات العالية فى وقت قصير . 

واستكمل أنه سيتم الاستمرار حتى الوصول الى التأمين الصحي الشامل بإذن الله مشيرا الى ان هذه المبادرة ستكمل بنفس النظام . 

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