برلمانية: احتساب الخدمات المقدمة للطلبة ضمن الرسوم الدراسية

قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المبدأ يقول إن الحصول على أى رسوم من المواطنين يكون مقابل تقديم خدمة، جاء ذلك تعليقا على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحصيل 50 جنيها من طلبة المدارس الدولية والخاصة من صفوف بعينها.





وأضافت النائبة عبلة الهوارى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مقابل الخدمات التى تقدم للطلبة يتم ا حتساب الرسوم المقررة عليهم، مؤكدة أن رسوم المدارس الخاصة والدولية مرتفعة بالفعل.





وأبدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان رفضها للقرار، معقبة "كان يفترض إضافة الـ 50 جنيها من البداية على الرسوم المدفوعة بدلا من أخذ القرار منفردا".





وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي والصفين الاول و الثاني الثانوي العام بالمدارس الخاصة والدولية بأنواعها.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا المبلغ مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف المذكورة.



