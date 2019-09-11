المحرصاوي يفتتح جناح الهندسة الزراعية بمعرض أفريقيا والشرق الأوسط الـ 32

شارك فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، يرافقهم الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر بالقاهرة في افتتاح جناح كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر المشارك في المعرض الدولي الـ 32 لأفريقيا والشرق الأوسط.



وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجناح كلية الهندسة الزراعية، معربًا عن سعادته وفخره بمستوى مشاريع التخرج والأبحاث المتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بالمعرض، والتي تعود بالنفع على المجتمع وتسهم بشكل كبير في تقدم وبناء الوطن.



و أعلن الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، حرص الكلية على المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير والذي وصل هذا العام إلى رقم 32 مما يؤكد ويعكس ريادة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأوضح حافظ أن جناح كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر المشارك في المعرض الدولي الـ 32 يتضمن مشاريع تخرج متميزة في شتى المجالات العلمية والعملية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشاريع الكلية، أنها صادرة عن كلية فريدة من نوعها وليس لها نظير في الجامعات المصرية الأخرى ولا في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف عميد الكلية أن من أهم المشاريع التي احتضنها جناح الكلية بالمعرض، مشروع الفرز الآلي بالحجم، ومشروع جهاز قياس استهلاك الوقود في الجرار، مشروع مسجل بيانات الطقس، طارد حشرات بالموجات فوق الصوتية يعمل بالطاقة الشمسية، تنظيف الألواح الشمسية آليًا، ومشروع قياس الاهتزازات إلكترونيًا.



كذلك مشروع وحدة ري آلي، غرفة تفريغ هواء، وحدة متنقلة لإنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز"، وحدة استنبات الشعير آليًا، نموذج خط إنتاج آلي، جهاز آلي للفرز اللوني، نموذج إلكتروني لجهاز مبسط للشد، محطة أرصاد، وعاء قياس التبخر، موضحًا أن هذه المشاريع تمت تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية