ضبط 213 طن مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات أمنية بـ 3 محافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات (الجيزة ، القليوبية ، المنوفية) .





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 42 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات " انبعاث أدخنة كثيفة"، وفى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة تم ضبط "3 مصانع – 2 مخزن" لتصنيع وتخزين المواد الغذائية بمضبوطات بلغت (213,727 طن) مواد غذائية مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .





كما أسفرت فى مجال ضبط المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة تم ضبط مخزن أسمدة زراعية ضًبط بداخله 39 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وفى مجال تأمين الإزالات تم تأمين تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات واقعة على منافع الرى والصرف، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 86 قضية "صيد مخالف متنوعة".



