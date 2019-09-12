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حوادث

الداخلية توجه حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بـ 8 محافظات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:48 ص
حملات ازالة
حملات ازالة
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ إزالة 7 قرارات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة أبوتيج، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ إزالة 2 قرار تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن بنى سويف عن تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

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