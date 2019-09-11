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رياضة

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة الخامسة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:56 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسماعيل محمود
انتهت رسميًا فترة التوقف الدولي مساء أمس، أو ما يسمى الفيفا داي، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة "تصفيات يورو 2020".

وتعود الحياة للدوري الإنجليزي يوم السبت القادم ،بمباريات الجولة الخامسة ، والذي سيلاقي فيها ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح ، نظيره نادي نيوكاسل يونايتد في افتتاحية الجولة.

ويعرض لكم صدى البلد ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الخامسة.

1- الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ، مهاجم مانشستر سيتي: 6 أهداف

2- الفنلندي تيمو بوكي ، مهاجم نوريتش سيتي : 5 أهداف

= الإنجليزي رحيم ستيرلنج ، مهاجم مانشستر سيتي : 5 أهداف

4 - الإنجليزي تامي إبراهام، مهاجم مانشستر سيتي : 4 أهداف

= الإنجليزي أشلي بارنز ، مهاجم بيرنلي : 4 أهداف

6- المصري محمد صلاح ، مهاجم ليفربول : 3 أهداف

= الإنجليزي جيمي فاردي ، مهاجم ليستر سيتي : 3 أهداف

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