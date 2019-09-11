نصر سالم يكشف عن محاولات حروب الجيل الرابع لهدم جهود الدولة في التطوير والتنمية

قال اللواء نصر الدين سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، إن حروب الجيلين الرابع والخامس تستخدم لهدم الدول التي تستعصي على القوى المعادية، من خلال التشكيك في القضاء ورئيس الدولة والشائعات التي تستهدف الإنجازات التي تنفذها الدولة.



وأضاف نصر الدين سالم خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» على قناة «ON E» أن حروب الجيل الرابع تستخدم لهدم الدولة والتشكيك في مؤسساتها، محذرا الشعب المصري من خطورة حروب الجيل الرابع.



وأشار إلى أن السوشيال ميديا لها دور أساسي في نشر الشائعات والجيل الرابع من الحروب، وهذا ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاباته، مؤكدا أنه لابد من الالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة للتصدي لأعداء الدولة.



وأوضح نصر الدين سالم أن الحروب الالكترونية تستخدم الحواسيب ووسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على المجتمع، لافتا إلى أن حروب الجيل الرابع تستهدف تسميم أفكار فئات الشعب.



ونوه بأن هناك دول تلجأ إلى حروب الجيل الرابع لتفتيت الدول من خلال مواجهات غير مباشرة للتأثير على هيبة الدولة، محذرا الشعب المصري من خطورة حروب الجيل الرابع.



ولفت إلى أن هناك من يحاول هدم نتائج التطوير والتنمية التي تقوم بها الدولة حاليا ، مشددا على أن هناك من يسعى لإعادة الاضطرابات التي سادت في 2011، ولكن الشباب المصري يعي جيدا خطورة المرحلة الحالية وحروب الجيلين الرابع والخامس.