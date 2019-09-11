تايم سبورت تكشف حقيقة تمرد حازم إمام على الزمالك

كشفت الإعلامية فرح علي، على حقيقة تمرد حازم إمام على فريقه بعد استبعاده من قائمة الزمالك في المباراة القادمة ببطولة إفريقيا.



وقالت فرح عبر قناة تايم سبورت، إن حازم لم يفتعل أى مشاكل مع الفريق فى الفترة الماضية.



وتابعت: أن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن كل ما تردد فى الآونة الأخيرة عن رفع حازم راية العصيان بسبب استبعاده المستمر من مباريات الزمالك غير صحيح بالمرة.



ووصلت اليوم بعثة نادي الزمالك دولة المغرب، وذلك فى رحلة ترانزيت قبل التوجه إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

