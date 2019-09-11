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رياضة

تايم سبورت تكشف حقيقة تمرد حازم إمام على الزمالك

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:19 م
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر
حسن العمدة
كشفت الإعلامية فرح علي، على حقيقة تمرد حازم إمام على فريقه بعد استبعاده من قائمة الزمالك في المباراة القادمة ببطولة إفريقيا.

وقالت فرح عبر قناة تايم سبورت، إن حازم لم يفتعل أى مشاكل مع الفريق فى الفترة الماضية.

وتابعت: أن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن كل ما تردد فى الآونة الأخيرة عن رفع حازم راية العصيان بسبب استبعاده المستمر من مباريات الزمالك غير صحيح بالمرة.

ووصلت اليوم بعثة نادي الزمالك دولة المغرب، وذلك فى رحلة ترانزيت قبل التوجه إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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