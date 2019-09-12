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تعليم

اليوم.. التعليم تنظم مؤتمرا صحفيا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:09 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2019، مؤتمرا صحفيا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019 /2020.

ومن المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر الصحفي في الثالثة عصرًا بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وكذلك قيادات المديريات التعليمية.

وكان العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 انطلق أمس الأربعاء ، لتلاميذ نظام التعليم الجديد برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على مستوى الجمهورية.

وأصدر وزير التربية والتعليم تعليمات لقيادات المديريات التعليمية ، بمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020 في المدارس على مستوى الجمهورية ، للتأكد من انضباط وانتظام جميع الطلاب داخل الفصول والقاعات، والتأكد من نظافة المدارس، والتأكد من إعلان قوائم الفصول والجداول بجميع المدارس، والاطمئنان على وصول الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها على التلاميذ ، وكذلك التأكد من انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

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