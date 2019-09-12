اليوم.. التعليم تنظم مؤتمرا صحفيا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2019، مؤتمرا صحفيا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019 /2020.





ومن المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر الصحفي في الثالثة عصرًا بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وكذلك قيادات المديريات التعليمية.





وكان العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 انطلق أمس الأربعاء ، لتلاميذ نظام التعليم الجديد برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على مستوى الجمهورية.



