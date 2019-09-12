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أولياء الأمور إحدى المدارس ببنها: أبناؤنا يدرسون في البيوت ..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قالت رشا الخولي إحدى أولياء أمور مدرسة "الشهيد مدحت طلعت التجريبية" فى بنها، إنهم فوجئوا بأن المدرسة صدر لها قرار بالإزالة أو الترميم واقترح عليهم المسئولون بنقل المدرسة بملحق فى مدرسة ناصر الإعدادية بنين. 

وأضافت رشا الخولي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، أنهم ظلوا فى مدرسة ناصر لمدة سنتين وخلال هذه الفترة لا توجد مكتبة أو تنمية فنية أو أى شيء ترفيهي المفترض متواجد فى مدرسة تجريبية. 

وتابعت رشا الخولي أن أولياء الأمور لجأوا لإبقاء ابنائهم بجوارهم فى البيوت نظرا لأنهم لا يأمنون عليهم، مشيرة إلى أن المشكلة الاساسية أن المسئولين قد قرروا نقل أطفالهم خارج المربع السكني لهم ويعتبر صادم بالنسبة إليهم. 

واستكملت أنهم تحدثوا إلى وكيل الوزارة وكبار المسؤولين، مشيرة إلى المعاناة التي يواجهونها بسبب النقل للطلاب بشكل عشوائي .

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