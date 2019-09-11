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قيادي إخواني منشق: كنت من أشد معارضي ثورة 30 يوينو.. وغيرت رأيي لهذه الأسباب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:12 م
عماد ابو هاشم
عماد ابو هاشم
هاني حسين
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إنه كان من أشد المعارضين لثورة الثلاثين من يونيو، ولكن هذه الثورة لم تنقذ مصر فقط ولكنها أنقذت المنطقة العربية من مخطط الإخوان.

وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الإخوان كان لديهم مشروع لمحاربة الدين الإسلامي وأفكار الإخوان تتناقض مع مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي".

وتابع عماد ابو هاشم: "الإخوان يرغبون في أخونة العالم الإسلامي وكانوا يريدون إعادة الخلافة الفاطمية مرة أخرى، والإخوان يدعون انهم أهل سنة لكن تصرفاتهم كانت تعبر عن التطرف الشيعي".

وأكمل عماد أبو هاشم: "سنة حكم محمد مرسي تعتبر الدولة الفاطمية الثانية"، مضيفا: "اقترح على مجمع اللغة العربية إدراك كلمة الإخوانية على أنها عقيدة تكفير المجتمع والحاكم وتسعى إلى هدم الدول".

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