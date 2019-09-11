علي جمعة: خيمت علينا حالة من التيه ونسينا أن مردنا كتاب الله وسنة رسوله

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن العصر الذي نعيشه غريب عجيب، فقد الناس فيه المعيار والمقياس الذي يقاس به الحق، ويقاس به الباطل، والذي ينكر به المنكر، ويُرد به الخطأ.



وأضاف جمعة، عبر الفيسبوك: خيمت علينا حالة من التيه والتغبيش، فنسينا أن مردنا هو كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله ﷺ ، نسينا أن في هذا الكتاب حكم ما بيننا، نسينا ما ورد عن سيدنا النبي ﷺ في وصف كتاب الله.



وتابع: أنها ستكون فتنة، قلت فما المخرج ؟ قال : كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، من ابتغى الهدى (أو قال العلم) من غيره أضله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي تناهى الجن إذ سمعته حتى قالوا : (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعى إليه هدي إلى صرط مستقيم) [رواه البيهقي في الشعب].