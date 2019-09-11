ثروات طبيعية.. محاجر الجرانيت في أسوان تحقق الاستثمار الأمثل..صور

تعتبر محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة الإفريقية التي تمتلك العديد من المقومات التعدينية والمحجرية والسمكية ، بجانب ما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة ما بين سياحة ثقافية وآثرية ترفيهية وبيئية وعلاجية ، وأيضًا سفاري وصيد ، وسياحة المؤتمرات والمهرجانات.



ويلقى " صدى البلد " فى هذا الإطار الضوء فى السطور التالية على أحد الأنواع والمقومات والمتمثلة فى الثروات الطبيعية والمحجرية والتى تنتج العديد من المواد الخام المختلفة كالجرانيت وغير ذلك ومنها 26 محجرا خاصا للجرانيت الأسود والأحمر الواقعة بمناطق وامتدادها والمحمودية والشلال .



وفى إطار اهتمام المحافظة بثرواتها الطبيعية والمحجرية وبناء على تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان قامت لجنة فنية برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بالمرور الميدانى على مواقع الـ ٢٦ محجرا بمرافقة أعضاء اللجنة المشكلة وتضم فى عضويتها مديرى إدارة المحاجر ومشروع المحاجر ، بالإضافة إلى ممثلى إدارة البيئة وجهاز شئون البيئة ، بجانب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومسئولى التنظيم والإدارة الهندسية وحى جنوب بالوحدة المحلية.



أكد اللواء حازم عزت على أن المرور الميدانى لهذه اللجنة يهدف إلى تفقد كافة مواقع المحاجر المتاخمة للكتلة السكانية والوقوف على مدى تأثيرها على المساكن المقامة من عدمه ، فضلًا عن المعاينة من أرض الواقع لمختلف الحدود والأبعاد والمساحة المحددة لكل محجر والتأكد من موقفها القانونى ومستندات التراخيص الخاصة بها ومدتها.



وشدد اللواء حازم عزت على مديرى إدارة ومشروع المحاجر خلال المرور الميدانى بضرورة عرض تقرير يومى ومعتمد من الجيولوجين المختصين لبيان الموقف الحالى للمحاجر وآلية عملها ومدى صلاحية تراخيصها موجهًا مسئولى مجلس المدينة بسرعة مراجعة مستندات الملكية والموقف الإنشائى والقانونى للمبانى والبيوت والعمارات السكنية القائمة أو الجارى إنشاؤها فى محيط المحاجر الجرانيتية ، مع ضرورة إعداد حصر كامل بجميع قرارات الإزالة الصادرة مسبقًا للمبانى والمنشآت المخالفة ، بجانب سرعة إتخاذ الإجراءات وإستصدار القرارات اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة فى محيط هذه المحاجر ، بالاضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن من أجل التجهيز لشن حملات مكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة وذلك حفاظًا على المخزون الإستراتيجى الفريد الذى تمتلكه المحافظة من الخامات المحجرية المختلفة وعلى رأسها خام الجرانيت بأشكاله المتنوعة .



كما طالب اللواء حازم عزت من المستثمرين وأصحاب المحاجر بضرورة وضع لافتات وعلامات حدودية وتوضيحية تبين أبعاد كل محجر ومساحته ومدة ترخيصه.



وفى نهاية المرور الميدانى أكد السكرتير العام على أنه سوف يتم إعداد تقرير كامل ومفصل عن جميع أعمال اللجنة ونتائجها وعرضه على محافظ أسوان من أجل فحصه ودراسته تمهيدًا لإتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة والتى تصب فى إعلاء الصالح العام وتحقق الإستفادة والإستثمار الأمثل لخام الجرانيت ذو الجودة العالية والذى يعد من أهم مصادر الثروة الطبيعية والمحجرية التى تمتاز بها المحافظة ، مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة الكتلة العمرانية المتاخمة لمنطقة المحاجر وإمتدادها المستقبلى .

